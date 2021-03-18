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أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يطالب بمعرفة مصير صحفيين اختفيا في ليبيا منذ 2014

الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أثناء زيارته إلى ليبيا يوم الأربعاء بالعمل على معرفة مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 2014.

وقال الرئيس سعيد في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن بين القضايا التي أثارها خلال المباحثات، قضية نذير وسفيان والبحث المستمر عنهما.

وأضاف أن "النائب العام في ليبيا هو الذي يتولى العملية، وكل عنصر أو قرينة يمكن أن تفيد في هذا المجال، أنا على يقين أن الأشقاء سيستغلونها للبحث عن الحقيقة".

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن استعداد الجانب الليبي للقيام بكل ما يلزم للتوصل إلى الحقيقة المتعلقة بملف اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

واحتجز الصحفيان في برقة الليبية عندما كانا في مهمة إعلامية داخل ليبيا في سبتمبر 2014، قبل أن يعلن تنظيم "داعش" في يناير 2015 إعدامهما، فيما لم تتأكد هذه المعلومات من مصادر رسمية.

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