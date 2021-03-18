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توك شو

استشاري علاقات أسرية تقدم نصائح لحماية الأطفال من التحرش.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 03:55 ص
نانسي توفيق
نانسي توفيق
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نانسي توفيق استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، إن هناك مفهوما خاطئا توارثته الأجيال وهو أن هناك أمورا لا يجب أن نتحدث عنها داخل المنزل لأنها مشينة أو "عيب" وهو ما أدى إلى أن الأطفال أصبحوا يتعلمون أمور من الخارج بدلا من أن يتعلموها من داخل منزلهم بمفهومها الصحيح.

وأضافت نانسي خلال لقائها في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أن الطفل يجب أن تكون لديه المعلومات الكافية من المنزل التي تجعله محصن من الأفعال والأقوال الشاذة التي يمكن أن يتعلمها من محيطة الخارجي وهذا يجعله لا يصدق أي شيء .

وأوضحت نانسي ، تقويم السلوك هو الذى يساعد الطفل على التعامل مع المجتمع لأن الأب وألام لن يكونا مصاحبين لأبنائهما طوال الوقت لتوضيح الصح من الخطأ.
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