أستاذ مناعة: نتخوف من ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ المناعة، الجميع متخوفون من ارتفاع إصابات كورونا في شهر رمضان بسبب عادات المصريين وبسبب الاختلاط المباشر الذى يحدث خلال هذا الشهر بين المواطنين ومنها التجمع الأسري من أجل الإفطار طوال الشهر.





وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، خلال رمضان الماضي تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا بسبب هذه العادات وهذا ما يجعلنا متخوفين من قدوم رمضان هذا العام لافتا ان درجات الحرارة لا تؤثر علي معدل انتشار فيروس كورونا.





ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ الباطنة، أنه حدث تجلط دموي للعديد من المرضى الذين تلقوا لقاح استرازينيكا وظهرت العديد من هذه الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن ناكد أن هذا بسبب اللقاح.



