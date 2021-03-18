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فن

حسن الشافعي يتصدر تويتر بسبب الموسيقي التصويرية لمسلسل"دراما كوين"

الخميس 18/مارس/2021 - 02:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر حسن الشافعى موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد عرض مسلسل " دراما كوين" لابلة فاهيتا على منصة نتفليكس.

وكان الشافعي هو من وضع الموسيقي التصويرية للمسلسل وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

داخل علينا بيقولنا انا وحش المجال فالمزيكا

دايما ترند في كل اعمالك

مزيكا المسلسل ملهاش حل 

قولي ازاي انساك ي حبيبي ، بصراحة حسن بيعمل انجاز

انسان ذكي ومبدع ماشاء لله عليه 
كمان الموسيقي بتاعت المسلسل ابدداااع

كنت متاكد انه هو اللي عامل مزيكا المسلسل

حقيقي من أكتر الناس اللي بيفكروا كويس  وهم بيشتغلوا على أي مزيكا... والمجهود بيبان


ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا  كل من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى باسم سمرة، دنيا ماهر،  زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله.

المسلسل مكون من 6 حلقات، من الدراما الكوميدية الحافلة بالإثارة والأكشن لعائلة أبلة فاهيتا. وقد تمّ طرح التريلر الرسمي لمسلسل أبلة فاهيتا في ١ مارس الجاري. 
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