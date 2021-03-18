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أستاذ علوم سياسية: الإدارة الأمريكية تبحث عن عدو خارجي لتحميله فشلها الداخلي

الخميس 18/مارس/2021 - 06:24 ص
الإدارة الأمريكية
الإدارة الأمريكية تبحث عن عدو خارجي لتحميله فشلها الداخلي
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ندى رأفت

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول من روسيا، إن الوضع حرج نوعا ما على المستوى الدبلوماسي، وهناك تصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا، ولكن لم نتوقع أن تصل لهذه الطريقة الفجة، وهذا يعكس وجود ازمة داخلية في الولايات المتحدة وفي مسار العلاقات الخارجية.

وأضاف "قناة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN ، تعقيبًا على اتهام الرئيس الأمريكي للرئيس الروسي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2020، ووصفه بالقاتل وأنه سيدفع الثمن، أن الإدارة الأمريكية تبحث عن عدو خارجي دائمًا لتحميله فشلها الداخلي، وروسيا تلعب هذا الدور دائمًا بالنسبة للولايات المتحدة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، أن المسألة سيتم احتواؤها من خلال العمل الدبلوماسي، وسحب السفير الروسي من واشنطن للتشاور من الخطوات الدبلوماسية العالية، لافتًا إلى أنه كانت هناك أزمة خلال فترة حكم "أوباما" وتم طرد أكثر من 40 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة واستمرت العلاقة بينهما، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تهدف لتحجيم دور روسيا، وإظهار دور الولايات المتحدة الأمريكية في حكم العالم من جديد.

ونوه، بأن جزء من التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين محاولة لتأجيل انخراط العالم في المنظومة التعددية الجيوسياسية.

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