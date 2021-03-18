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نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:54 ص
أستاذ موارد مائية
أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة
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ندى رأفت

حذر عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة الإثيوبي على السودان، موضحًا أن السودان يحتاج لمعلومة عن ما إذا كان سيتم الملء الثاني خلال الصيف القادم أم لا، وحال الملء تحتاج السودان لاتخاذ إجراءات خاصة لتجميع مياه في الخزانات، وحال عدم الملء عليه ترك مكان فارغ في الخزانات حتى لا يتعرض لفيضانات.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، أن سد النهضة يوجد على ارتفاع 650 متر فوق سطح البحر، وأي اندفاع للمياه سيؤثر على سد الروصيرص في السودان.

ونوه، بأن الهضبة الإثيوبية مليئة بالمشاكل الجيولوجية والطبيعية من ناحية الأمطار، وهناك أكبر فالق يقسم الهضبة الإثيوبية ومتشعب منه العديد من الفوالق، وهذا سبب فشل وانهيار العديد من السدود الإثيوبية، وحال انهياره ستشهد السودان فيضان مثل طوفان سيدنا نوح أو تسونامي اليابان"، معقبًا: "لو السد النهار الصبح السودان هتكون انتهت مساءً"، على أن تصل المياه للسد العالي خلال 6 أيام، مشددًا على أن نسبة أمان سد النهضة 50% فقط.

وتابع، على ضرورة التنسيق بين الدول الثلاث حول الملء الثاني لتقليل الضرر على مصر والسودان، منوهًا بأن إجراءات الإنشاءات الهندسية لم تتم حتى الآن لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، والسد غير مؤهل لتخزين مليار متر مكعب واحد أكثر من 5 مليار متر التخزين الأول، وهذا لا يعني أن إثيوبيا لن تستطيع التخزين هذا العام، موضحًا أن جميع الدراسات الإثيوبية حول سد النهضة أولية وضعيفة.

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