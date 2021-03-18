شكرا لمحبتكم .. الإعلامية بوسي توجه رسالة لمتابعيها بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الإعلامية بوسي، فيديو جديد لعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.





فتظهر بصور لها احتفالا بعيد مولدها و كتبت معلقة:" شكرا كل اصحابي وحبايبي علي محبتكم انتم احلي حاجه في حياتي ربنا يديم نعمه الأصحاب بشكركم كلكم وبحبكم من كل قلبي”.





وحرص العديد من الفنانين والإعلاميين على السوشيال بتهنأتها بعيد ميلادها ونشر الصور لها و رسائل التهنئة كما فاجأها فنانين آخرين بحفل لها و التواجد معها.



