سيميوني: لا نبحث عن أعذار.. وتشيلسي استحق التأهل لأفضليته على أتليتكو

قال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إن خصمه تشيلسي كان الأفضل في المواجهة التي جمعت بينهما، واستحق التأهل لدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه لن يبحث عن أعذار.





وتأهل تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-0).





ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحاته قائلا: "تشيلسي استحق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، كانت مباراة الذهاب متساوية لكنهم سجلوا هدفًا، اليوم كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز أيضا، حاولنا إيجاد طريقة للتسجيل لكننا لم نكن في القمة رغم جهودنا".





وبشأن ركلة الجزاء المحتملة لكاراسكو، شدد: "أنا لا أبحث عن أعذار حول ما إذا كانت ركلة جزاء أم لا، الحكم يفهم اللعبة جيدًا ، لقد كانوا أفضل وعندما يكون الخصم كذلك عليك تهنئته، لا أستطيع التذمر، الآن علينا أن نتطور ونتعلم ونعيد التفكير في الليجا اعتبارًا من يوم الجمعة".





وأكمل: "حاولنا اللعب بأربعة لاعبين في الأمام في الشوط الأول والضغط عليهم عندما كانوا يلعبون في الخلف، لم نتمكن من الحصول على الكرة عاليًا كما أردنا".





واستطرد سيميوني: "تطلعنا لتغيير خطتنا وحاولنا الضغط عليهم، لكنهم تمكنوا من تجاوزنا، لقد كانوا أفضل منا، لا يمكنك قول أكثر من ذلك، نحن بحاجة إلى التحسن والتعلم وتصحيح الأخطاء".





وأتم: "من السهل الشعور بالندم بعد انتهاء المواجهة، لا يمكنك أن تندم، لقد انتهت المباراة الآن، نحن بحاجة إلى التعلم منها، أردنا البقاء في دوري أبطال أوروبا لكننا لم نلعب بشكل جيد في بطولة هذا العام، لكنني سعيد جدًا خاصة بالطريقة التي لعب بها جواو فيليكس".