شادي محمد: فرصة الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مستحيلة

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن فرصة الزمالك في التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تكاد تكون مستحيلة بسبب صعوبة موقف الفريق الأبيض في المجموعة الرابعة .





وأضاف "شادي" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "موقف الزمالك ازداد صعوبة عقب الخسارة أول أمس أمام الترجي التونسي في القاهرة ، وتجمد رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة بسبب صعوبة مباراة مولودية الجزائر في الجزائر".



