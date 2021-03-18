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رياضة

شادي محمد: فرصة الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مستحيلة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:30 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن فرصة الزمالك في التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تكاد تكون مستحيلة بسبب صعوبة موقف الفريق الأبيض في المجموعة الرابعة .

وأضاف "شادي" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "موقف الزمالك ازداد صعوبة عقب الخسارة أول أمس أمام الترجي التونسي في القاهرة ، وتجمد رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة بسبب صعوبة مباراة مولودية الجزائر في الجزائر".

حسم الترجي الرياضي التونسي تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من أرض ملعب استاد القاهرة، بعد الفوز على الزمالك مساء الثلاثاء الماضي.

وحقق الترجي الفوز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الترجي رصيده للنقطة رقم 10، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ويحسم تأهله لربع النهائي، بينما تعقد موقف الزمالك بشكل كبير بعدما تجمد رصيد القلعة البيضاء عند نقطتين.
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