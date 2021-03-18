إعلامية كويتية تكشف سر تخوف مواطني دولتها من لقاح كورونا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن نسبة المواطنيين الكويتين الذين حصلوا على لقاح كورونا تمثل 9% فقط من إجمالي الشعب بواقع 650 ألف شخص.





وأوضحت "الرشيد"؛ في تصريحات متلفزة لها عبر قناة cnbc عربية، أن هناك تخوف كبير من الشعب الكويتي من اللقاح لعدم فاعليته ولدرجة أمانه غير المضمونة لأن الدول تتسلم الجرعات دون إخضاعه للفحص كشريطة أساسية لتسلمه وحتي لا تكون الدول المنتجة والمصدرة له محل مسألة أمام نتائجه الكارثية.





وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن فيروس كورونا أكبر جريمة في حق البشرية وتاريخ الطب في العالم، مستنكرة في الوقت ذاته التقارير التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية والتي تحمل أرقام غير صحيحة حول أعداد المصابين والوفيات .



