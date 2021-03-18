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أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها

الخميس 18/مارس/2021 - 07:39 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، عددًا من القرارات الجمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت كالتالى:

قرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض« مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف» بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

وقرار رقم 83 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض ناحية منفلوط- محافظة أسيوط، لاستخدامها فى بعض المشروعات البترولية.

كما نشرت القرار رقم 84 لسنة 2021 بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية- ناحية محافظة الأقصر الواردة بالمسلسل رقم "7" من الجدول المبين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

والقرار رقم 85 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة- ناحية محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد" مدينة نجع حمادى الجديدة".

والقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2021 بمنح اسم المرحوم اللواء أ.ح/كمال أحمد أحمد عامر - رتبة الفريق الفخرى ووشاح النيل.


الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الجمهورية.. تعرف عليها
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الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية

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