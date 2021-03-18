مصلحة الضرائب الأمريكية تخطط لتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية شهر واحد

تخطط مصلحة الضرائب الأميركية تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية بنحو شهر، وكان الموعد الأصلي في 15 أبريل، فمن المحتمل أن يكون الموعد النهائي للمقدمين هو يوم الاثنين 17 مايو.

وسيمنح هذا دافعي الضرائب وقتًا إضافيًا لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2020 ودفع أي مبالغ مستحقة لمصلحة الضرائب.









وتأتي الخطوة من مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة بعد زيادة الدعوات لتمديد موسم الضرائب بعد تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، مما يعني أن الوكالة كلفت بإرسال جولة أخرى من مدفوعات التحفيز أثناء معالجة الإقرارات الضريبية والمبالغ المستردة.

بالإضافة إلى التغييرات الضريبية التي تم إجراؤها بواسطة فاتورة Covid الأخيرة ، يعد تقديم الإقرار الضريبي أمرًا مهمًا للغاية هذا العام لأنه الطريقة الوحيدة لاسترداد مدفوعات التحفيز التي كنت مؤهلًا لها ولم تتلقاها.