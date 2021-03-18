ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط يتراجع لليوم الخامس على التوالي بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي اليوم، الخميس 18 مارس، بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.


وهبط خام برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 67.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 0.6% أمس، الأربعاء، وتراجع الخام الأمريكي 32 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3% في الجلسة السابقة.


 وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس، وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل، وزادت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين المحللين لانخفاض.


وعلى صعيد الطلب، حدث تباطؤ في بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات بانتعاش استهلاك الوقود.


 وأوقفت عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح AstraZeneca لكوفيد-19 بسبب مخاوف تتعلق بآثار جانبية محتملة.


وتشهد ألمانيا أيضا ارتفاعا في الإصابات، بينما تخطط إيطاليا لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في عيد الفصح وستطبق فرنسا قيودا أكثر صرامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات صينية قوية وانخفاض المخزونات الأمريكية

زيادة أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة منذ منتصف 2016

النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب وتعزز الدولار

أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف من تضرر إنتاج الخام الأمريكي بسبب البرودة في تكساس

النفط يواصل مكاسبه بفضل احتمال تمسك أوبك+ بخفض الإمدادات

تراجع أسعار النفط تهبط بسبب لقاح أسترازينيكا

ترشيحاتنا

كيلو البط بـ 24 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

إبراهيم سعيد: محمد شريف يذكرني بـ متعب .. وبواليا غير مقنع فى الأهلي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوعين

عقب زلزال عنيف.. يارا توجه الدعاء من أجل سلامة الجزائريين

البرلمان العربي يدعو لبلورة خطة عربية متكاملة لتسهيل توفير لقاح كورونا لكافة الدول العربية

إصابة هنا الزاهد بـ كورونا.. الفنانة تحتفل بتصدر "حلوة الدنيا سكر" تريند جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها