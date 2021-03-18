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محافظات

تعميم منظومة التشغيل بالغاز الطبيعي داخل 22 فرنا في سيناء

الخميس 18/مارس/2021 - 09:09 ص
صدى البلد
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احمد صالح

أعلن علاء الدين سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، عن انه سيتم تعميم منظومة تشغيل المخابز بالغاز الطبيعى (بدلا من السولار) وفقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية .

وأضاف، أن  يجري تنفيذ المرحلتين الأولى الثانية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز، حيث يتم توصيله إلى 22 مخبزا بالعريش خلال 3 شهور في المناطق الموصل بها شبكة الغاز الطبيعي، على أن يتم استكمال المنظومة بباقى المخابز في المناطق التي يصلها الغاز الطبيعى تباعا، وتعميم ذلك على مراكز ومدن المحافظة، وذلك  بالتنسيق مع الشركة العاملة في مجال التوصيلات .

وأشار مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إلى انه يوجد  12 مخبزا بالعريش حاليا، يعملون بالغاز الطبيعى، بدلا من السولار، وذلك منذ فترة، مما يؤدى إلى تقليل التكلفة وتحسين جودة الخبز المنتج، بالإضافة للحفاظ على بيئة نظيفة.وجاري استكمال باقي المنظومة في مختلف مدن المحافظة .

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