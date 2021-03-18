مشهد مروع.. لحظة إنقاذ شخصين من شاحنة بعد سقوطها.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد تفاصيل إنقاذ 2 من شاحنة تتدلى فوق مضيق عميق في ولاية أيداهو الأمريكية.









وقد تمكنت أطقم الطوارئ الأمريكية من إنقاذ شخصين عالقين في شاحنتهما الصغيرة بعد سقوطها من أحد الجسور، مما جعلها تتدلى فوق ممر عميق في جنوب ولاية أيداهو.









والشيء الوحيد الذي منع الشاحنة من السقوط هو مجموعة "سلاسل الأمان" التي تربط مقطورة العربة التي بقيت على الجسر بوصلة عقبة الشاحنة.









واستخدم رجال الإنقاذ مجموعة إضافية من السلاسل من شاحنة قريبة لمنع سقوط الشاحنة المتدلية وتثبيتها في مكانها حتى وصول عمال الإنقاذ الإضافيين مع الرافعات ومعدات الإنقاذ بالحبال وغيرها من المعدات.



