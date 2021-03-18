7 نصائح لصباح أكثر مثالية وسعادة

يعتاد البعض على الاستيقاظ بوجه عابث، وكئيب، ويرجع ذلك لأسباب عديدة أبرزها اتباع عادات خاطئة للنوم والاستيقاظ فى الصباح، لذلك نكشف عن أبرز العادات الصحية لصباح أكثر صحة و شعور بالبهجة، لتغير تلك العادات السيئة واتباع عادات إيجابية.

1. النوم

اذهب إلى الفراش في موعد لا يتجاوز مبكرا ونم لمدة 7-8 ساعات في غرفة باردة وجيدة التهوية.

2. تغيير نغمة الرنين على المنبه

قم بتغيير نغمة الرنين على صوت أكثر نغمة: زقزقة الطيور أو الموسيقى الهادئة أو أغنية مفضلة.

3. لا تقفز من السرير مباشرة بعد الإنذار

تقضي أول 5-10 دقائق بعد النوم في السرير وتفكر في السعادة أو الحلم. خذ أنفاسًا عميقة ، وقم بتدليك فصوص الأذنين والخدين والجبين والحاجبين برفق. فرك الساقين والذراعين والمعدة والصدر. ستضمن الإجراءات تدفق الدم وتهيئة الجسم للنهوض.

4. عود نفسك على تمارين صباحية لطيفة

إذا كنت لا تحب القرفصاء - المنحدرات في الصباح ، فاختر التمارين التي تحبها: الجري ، والرقص ، والتمدد ، وما إلى ذلك التي كانت الجلسات عبارة عن مشاعر إيجابية.

5. خذ دش متباين

ابدأ بمياه دافئة وباردة قليلًا ، مع زيادة فرق درجة الحرارة ببطء. سوف ينشط الاستحمام البارد ويقوي ويقلل من خطر الاكتئاب ويعيد الدورة الدموية إلى طبيعتها. إذا كنت تعاني من أمراض القلب ، فتحدث إلى طبيبك بالتأكيد.

6. ابدأ اليوم بكوب من الماء

في الصباح بعد شرب كوب من الماء على معدة فارغة ، سوف "تغسل" جدران دهون الأمعاء ولن تسمح ببدء عمليات التعفن.

7. تناول الطعام بشكل صحيح

تساعد وجبة الإفطار الكاملة على تعزيز طاقتك ، وتطبيع نسبة السكر في الدم والكوليسترول في الدم. قم بتحويلها إلى أطباق البروتين: البيض أو المكسرات أو الجبن أو اللحوم الخالية من الدهون. أضف أيضًا كربوهيدرات الإفطار ، مما يمنحك الطاقة. بشكل عام ، تناول العصيدة أو الموسلي باللبن أو خبز الحبوب الكاملة مع اللحم قليل الدهن أو الجبن.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.