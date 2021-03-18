شبح الاغتيالات يطل برأسه.. تحذير قوي من اغتيال 6 شخصيات مهمة في لبنان

حذرت مصادر عسكرية رفيعة في لبنان من خطورة الوضع الأمني في لبنان؛ مؤكدة انه معرض للتدهور في أية لحظة نتيجة الأوضاع السيئة التي يمر بها على الصعد كافة خصوصًا المعيشية منها التي تشكل "ثغرة" للخلايا الإرهابية لاختراق الساحة الداخلية.





وفي سياق المتصل، قال وزير الداخلية اللبناني السابق، مروان شربل، إن "شبح الاغتيالات يطل برأسه مجددا والمعلومات تُشير إلى أن شخصيات رفيعة في لبنان في دائرة الاستهداف وقد تبلغت ذلك لأخذ الاحتياطات"، بحسب موقع "vdlnews" اللبناني.





وأضاف شربل أن: "هناك 6 من أهم الشخصيات معرضين للإغتيال في لبنان ومن بينهم رؤساء أحزاب".



