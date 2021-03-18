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أخبار العالم

شبح الاغتيالات يطل برأسه.. تحذير قوي من اغتيال 6 شخصيات مهمة في لبنان

الخميس 18/مارس/2021 - 08:56 ص
تحذير قوي من اغتيال
تحذير قوي من اغتيال 6 شخصيات مهمة في لبنان
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دعاء أبوهشيمة
حذرت مصادر عسكرية رفيعة في لبنان من خطورة الوضع الأمني في لبنان؛ مؤكدة انه  معرض للتدهور في أية لحظة نتيجة الأوضاع السيئة التي يمر بها على الصعد كافة خصوصًا المعيشية منها التي تشكل "ثغرة" للخلايا الإرهابية لاختراق الساحة الداخلية.

وفي سياق المتصل، قال وزير الداخلية اللبناني السابق، مروان شربل، إن "شبح الاغتيالات يطل برأسه مجددا والمعلومات تُشير إلى أن شخصيات رفيعة في لبنان في دائرة الاستهداف وقد تبلغت ذلك لأخذ الاحتياطات"، بحسب موقع "vdlnews" اللبناني.

وأضاف شربل أن: "هناك 6 من أهم الشخصيات معرضين للإغتيال في لبنان ومن بينهم رؤساء أحزاب".

وقال شربل في حديث لـ"الجديد"، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغني أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وافق على مبادرته بإنتظار زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى بعبدا لطرح المبادرة على الرئيس عون".
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