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محافظات

رئيس مركز البياضية يقود حملة لرفع الإشغالات بالأقصر

الخميس 18/مارس/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قامت رئاسة مدينة البياضية بمحافظة الأقصر بحملة مستمرة على مدار يومين.

 و تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أفراد غير مرتدين الكمامات فى المواصلات العامة وطلب 8 مواطنين التصالح وتم عمل محاضر لعدد اثنين مواطنين لرفضهم التصالح .

كما تم ضبط عدد ٢ محضر إشغال طريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين و منشأت متحركة.

رافق  رئيس المدينة  اللواء محمد صحصاح فى الحملات كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، ومهندس أحمد شحات مدير المرافق والإشغالات والمتابعة الميدانية. 

كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمحال التجارية بالالتزام بالمواعيد المقررة.

جدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى ٦ م.

كما أكد  على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.
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