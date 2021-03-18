رئيس مركز البياضية يقود حملة لرفع الإشغالات بالأقصر

قامت رئاسة مدينة البياضية بمحافظة الأقصر بحملة مستمرة على مدار يومين.
و تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أفراد غير مرتدين الكمامات فى المواصلات العامة وطلب 8 مواطنين التصالح وتم عمل محاضر لعدد اثنين مواطنين لرفضهم التصالح .
كما تم ضبط عدد ٢ محضر إشغال طريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما تم فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين و منشأت متحركة.
رافق رئيس المدينة اللواء محمد صحصاح فى الحملات كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، ومهندس أحمد شحات مدير المرافق والإشغالات والمتابعة الميدانية.
كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمحال التجارية بالالتزام بالمواعيد المقررة.
جدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى ٦ م.
كما أكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.