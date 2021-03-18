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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. لجنة تقييم وتصنيف المقاولين بالشارقة تحرص على الاستغلال الأمثل للبرامج الذكية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:16 ص
صدى البلد
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وكالات

عقدت لجنة تقييم وتصنيف المقاولين ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة اجتماعها الأول للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة العديد من الطلبات التي وردت لها خلال الفترة الماضية من قبل العديد من الشركات بحضور ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة وكافة الأعضاء مدراء بلديات مدن الإمارة ورئيس الجهة الفنية.


وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي أن اللجنة تحرص على دفع عجلة التطور والنمو في إمارة الشارقة على تحقيق رؤيتها وأهدافها حيث باتت الإمارة مكانًا وبيئة جاذبة للمشاريع النوعية والاستثمار لما توفره من تحفيزات وتسهيلات لمختلف الجهات والشركات والأفراد تعزز من الجذب الاستثماري والسياحي والسكني كما توفر كافة مقومات النجاح لمختلف المشاريع.


وأوضح الطريفي أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة وناقشت أكثر من 36 طلبا وردت لها خلال الفترة الماضية من قبل العديد من الشركات شملت طلبات دخول وخروج شركاء وتغيير الشكل القانوني وطلبات الترفيع لفئات أعلى وطلبات التصنيف الجديد وطلبات إضافة أنشطة وطلبات تجديد الرخص التجارية التي انتهت منذ أكثر من 3 سنوات الى جانب مناقشة العديد من القرارات حولها واتخاذ اللازم من إبداء موافقات وغيرها.


وأشار الى أن الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي يعكس مدى حرص اللجنة على الاستغلال الأمثل للبرامج الذكية والتقنيات الرقمية كخطوة تجسد مدى اهتمامها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور باستمرار والحفاظ على البيئة من خلال الاستغناء الكامل عن استخدام الورق حيث قامت اللجنة في ختام الاجتماع بالمصادقة على الأجندة المطروحة بصورة رقمية من خلال توفير خيارات الموافقة على الشاشة الرئيسية وإتاحة المجال لكافة الأعضاء بالضغط على خيار الموافقة من عدمها وهو ما ساهم باختصار المدة الزمنية للمصاقة على محضر الاجتماع.

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