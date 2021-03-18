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أخبار البلد

البيئة : ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

الخميس 18/مارس/2021 - 09:33 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك 79 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة.

 ويتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر  للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية  للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

 وفى أعلنت وزيرة البيئة عن الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر ل (8) وحدات إنتاج الكهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة  التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء.حيث تم ربط كلًا من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد 8 مداخن. مشيرة الى بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك في اطار إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية. 

 وأكدت فؤاد على سعى الوزارة الى تطبيق المعايير البيئية بكافة الانشطة الصناعية التى تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.

لافته انه بهذا  الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط  (3) منشآة ب(15) مدخنة وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة  تمثل 368 مدخنة.
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