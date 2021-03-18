الري : تحويل 237 ألف فدان لأنظمة الري الحديث وطلبات للتحول بزمام 68 ألف فدان

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرًا بالموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.





وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٢٤٨ كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارٍ العمل فى تنفيذ ٤٤١٧ كيلومترًا أخرى ، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٣٨٠ كيلومترًا تمهيدًا لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومترًا حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.





الجدير بالذكر أن هذا المشروع القومى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.





وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.



