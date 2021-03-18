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أخبار العالم

الإمارات.. طبيعة الدوام فى المدارس مرهون بالظروف الصحية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:28 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزاره التربية والتعليم الإماراتية، أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد أو توقع شكله حاليا.

 ولفت أن الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج.

كما دشنت دائرة التعليم والمعرفة، بالشراكة مع مدرسة هورايزون الخاصة، أول مدرسة شراكات تعليمية افتراضية في أبوظبي، حرصًا على استمرار مسيرة التعليم للطلبة المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد19.

وكانت "طرق دبي"، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والجهات المختصة الأخرى، أعلنت عن استكمال حملة تطعيم جميع سائقي التاكسي والمواصلات العامة ممن ينطبق عليهم بنسبة 100%، والذي يتجاوز عددهم 20,000 سائق.
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