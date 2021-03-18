صدام عنيف بين ميلان ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي





ويتسلح فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي بعامل الأرض، من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.





كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 - 1، بين مانشستر يونايتد وإيه سي ميلان، الأسبوع الماضي، على ملعب أولد ترافورد.





ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم النجم السويدي إبراهيموفيتش لصفوف الروسونيري، بعد تعافيه من الإصابة.





في المقابل يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أو التعادل بنتيجة 2 - 2، أو أكثر من أجل انتزاع بطاقة الصعود.





وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في الدوري الأوروبي، أبرزها، آرسنال مع أولمبياكوس، شاختار مع روما، دينامو زغرب مع توتنهام.

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.