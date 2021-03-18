حقيقة قضاء الموجات فوق الصوتية على كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد راشد، أستاذ التحاليل الطبية والفيروسات، إن فيروس كورونا عبارة عن مادة وراثية يحيط حولها غشاء بروتينى وغلاف خارجى ويخرج منه النتوءات المسئولة عن العدوى بين المرضى، لافتًا إلى أن تلك النتوءات هى التى تدخل داخل جسم الانسان وتعمل مشاكل للمريض.





وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الموجات الفوق صوتية لها طاقة وترددات عالية جدًا قد تدمر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الموجات الفوق صوتية أعلى من 20 الف هرتز هى من تؤثر على حركة الفيروس.





وتابع ان الدراسات والأبحاث أكدت على تأثير الموجات الفوق صوتية على الخلايا وتدمر الغلاف الخارجى للفيروس وتدمير للاشواك الموجودة فى الفيروس.





و أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن فيروسات كورونا قد تكون عرضة للموجات فوق الصوتية، ضمن الترددات المستخدمة في التصوير التشخيصي الطبي.









وأفاد موقع " mit news" بأنه من خلال المحاكاة الحاسوبية، قام الفريق بنمذجة الاستجابة الميكانيكية للفيروس للاهتزازات عبر مجموعة من ترددات الموجات فوق الصوتية. ووجد أن الاهتزازات التي تتراوح بين 25 و 100 ميغا هرتز تسببت في انهيار غلاف الفيروس والارتفاعات بدأت في التمزق في غضون جزء من جزء من الألف من الثانية، وشوهد هذا التأثير في محاكاة الفيروس في الهواء والماء.









ووفقا لما ذكره موقع " mit news" فإن بنية الفيروس التاجي هي صورة مألوفة للغاية ، حيث تشبه مستقبلاتها السطحية المكتظة بكثافة التاج الشائك، و تلتصق هذه البروتينات الشبيهة بالسرعات بالخلايا السليمة وتؤدي إلى غزو الحمض النووي الريبي الفيروسي، في حين أن هندسة الفيروس واستراتيجية العدوى مفهومة بشكل عام ، لا يُعرف الكثير عن سلامته الجسدية.



