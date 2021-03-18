لماذا الجلوس لفترات طويلة يضر بصحتك









إليك أمراض غير متوقعه يمكن أن تحدث لك إذا جلست طوال اليوم وهذا ليس فقط لأنك تحرق سعرات حرارية أقل.





وفقا لموقع " webmed " يبدو أن الجلوس الفعلي هو الذي يفعل ذلك. ليس من الواضح سبب ذلك ، لكن الأطباء يعتقدون أن الجلوس قد يغير طريقة تفاعل جسمك مع الأنسولين ، الهرمون الذي يساعده على حرق السكر والكربوهيدرات للحصول على الطاقة.



الخرف هو الأكثر احتمالا





إذا جلست كثيرًا ، فقد يبدو عقلك تمامًا مثل دماغ شخص مصاب بالخرف. يزيد الجلوس أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم و ارتفاع الكوليسترول ، والتي تلعب جميعها دورًا في هذه الحالة. يمكن أن يساعدك التحرك على مدار اليوم أكثر من ممارسة الرياضة لتقليل خطر التعرض لكل هذه المشكلات الصحية.

يؤلم قلب

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة تتشكل في ساقك ، غالبًا بسبب جلوسك ساكنًا لفترة طويلة جدًا. يمكن أن يكون خطيرًا إذا تحررت الجلطة واستقرت في رئتيك. قد تلاحظ تورمًا وألمًا ، لكن بعض الأشخاص لا يعانون من أعراض. لهذا السبب من الجيد عدم الجلوس لفترة طويلة.

