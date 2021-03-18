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رياضة

الدوري الأوروبي.. آرسنال يسعى لتأكيد تفوقه على أولمبياكوس

الخميس 18/مارس/2021 - 09:34 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره أولمبياكوس اليوناني، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ستاد الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة النجم المصري محمد النني لتأكيد تفوقه على أولمبياكوس في مباراة اليوم، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويكفي آرسنال التعادل بأي نتيجة في لقاء الليلة، أو حتى الهزيمة بفارق هدف، من أجل الصعود.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز آرسنال على أولمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق محمد النني بستجيله هدف فريقه الثالثة.

على  الجانب الآخر يطمح أولمبياكوس في تحقيق ريمونتادا أمام النني ورفاقه، والصعود إلى الدور القادم.

وتقام اليوم أيضا العديد من المبارايات في الدوري الأوروبي، أبرزها، شاختار مع روما، ودينامو زغرب مع توتنهام، وميلان مع مانشستر يونايتد.



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