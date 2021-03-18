استقبالهم في الأهلي.. عمر أيمن وأحمد مصطفى من ذوى الهمم فى ضيافة الخطيب.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة فيديو بعنوان، عمر أيمن وأحمد مصطفى من ذوى الهمم فى ضيافة بيبو.

واستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الاثنين، عمر أيمن، وأحمد مصطفى، من ‏أصحاب الهمم، والتقط الصور التذكارية معهما بمقر النادي بالجزيرة.‏





واستجاب محمود الخطيب لطلب الثنائي بمقابلتهما، وقام بإهدائهما قميص الأهلي الذي يحمل توقيعه، متمنيا ‏لهما وافر الصحة والعافية.‏





وكان الطفل عمر أيمن، قد نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمنى فيه مقابلة ‏رئيس الأهلي ومصافحته، وتم تحديد الموعد اليوم الاثنين، موعدا للمقابلة، بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي ‏بثه الطفل الموهوب في كرة القدم عبر حسابه الشخصي.‏





وعقب مقابلة الخطيب قام الثنائي عمر أيمن وأحمد مصطفى بجولة داخل النادي، والتقاط ‏الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات ومع كأس دوري أبطال إفريقيا، وفي ملعب التتش.‏



