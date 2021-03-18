ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا خارج السيطرة.. إعلان هام يكشف تفاصيل الوضع الوبائي في باريس

الخميس 18/مارس/2021 - 09:54 ص
إعلان هام من فرنسا
إعلان هام من فرنسا عن الوضع الوبائي في العاصمة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن تفاقم الوضع الوبائي في العاصمة باريس، ووصفه بالخارج عن السيطرة.

وقال "مارتان إيرش" المدير العام لمنظمة مستشفيات باريس، إن انتشار كورونا يتفاقم في منطقة باريس الكبرى حيث تواجه المستشفيات ضغوطا هائلة.

وصرح "إيرش" لإذاعة "آر.تي.إل" بأن هناك اختيارين لاحتواء المرض، إما إغلاق محلي في عطلة نهاية الأسبوع مثلما يحدث في أنحاء أخرى من البلاد وإما تطبيق إغلاق أوسع نطاقا في المنطقة.

وأضاف: الفيروس ليس تحت السيطرة.. هناك عدد من المرضى في وحدات الرعاية المركزة، اليوم يماثل ما كان عليه في ذروة الموجة الثانية.

وأشار إلى أن هناك نحو 1100 مصاب بمرض كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة بالمنطقة، وقد يصل العدد إلى 1700 بحلول نهاية الشهر إذا استمر الوضع الراهن.

ومضى قائلًا إن وحدات الرعاية المركزة في منطقة باريس الكبرى تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو ألف سرير في الأوقات العادية.

وقال "ريمي سالومو" رئيس اللجنة الطبية في المنظمة إن تطبيق إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع في منطقة باريس الكبرى قد لا يكون كافيًا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا خرج عن السيطرة.. فرنسا تعلن فرض الإغلاق الجزئي في عدة مقاطعات

الوضع سيئ.. باريس على أعتاب إغلاق جديد مع ارتفاع إصابات كورونا

فرنسا تعتزم نقل 100 مريض بفيروس كورونا من باريس.. تفاصيل

وقف اللقاح ودول كبرى تغلق مجددًا.. تفاصيل الموجة الثالثة من كورونا في أوروبا

فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

جربيها فورا.. كيكة الخلاط السريعة بـ٣ بيضات فقط

للمرة الخامسة.. نتنياهو يؤجل زيارته لـ الإمارات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

عرض الخميس .. اشتر آيفون 7 بـ 2600 جنيه

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد: محمد شريف يذكرني بـ متعب .. وبواليا غير مقنع فى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة