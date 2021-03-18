المباحث الفيدرالية الأمريكية تبرئ تكنولوجيا الجيل الخامس 5G من تفجير الكريسماس 2020

برأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات من أن تكون الدافع وراء التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة ماشفيللى بولاية تينيسى الأمريكية.





ووصف تقرير المباحث الفيدرالية الأمريكية الواقعة بأنها لم تكن "عملًا استهدافيًا ضد تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات"، ضاحدا بذلك روايات شاعت في حينه استندت إلى تعرض مقر يتبع مؤسسة (ايه تي اند تي) التي تعد أكبر مشغل للاتصالات في العالم لخسائر مادية جسيمة بسبب انفجار السيارة التي كانت على مقربة من مقر المؤسسة التي تتبنى تكنولوجيا 5G.





وتبين لمحققي "إف بي آي" أن منفذ الهجوم لم يكن من المهتمين بتلك الأمور التكنولوجية التي ثارت شبهات كثيرة حولها بأنها أحد وسائل اختراق الخصوصية المجتمعية لمستخدميها.





وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تناصب العداء لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وتعتبرها "تهديدًا قوميًا" وذلك في إطار حالة من العداء تجاه مؤسسة هواوي الصينية ومحاولة لإخراجها من السوق الأمريكية.



