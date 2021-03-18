الإمارات توضح طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل.. زلزال قوي يضرب الجزائر.. تدني الأوضاع في لبنان ينذر بانهيار كامل.. بايدن: بوتين قاتل.. وروسيا ترد بقرار غير مسبوق.. الصحف الإماراتية اليوم

محمد بن راشد يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة للفصل في منازعات الورثة

الحريري مستعدّ للقاء عون ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

مسئول لبناني يحذر من اغتيال شخصيات رفيعة

الصحة العالمية توصي باستمرار التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا

بايدن: بوتين «قاتل» وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية.. وموسكو ترد

وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي

بايدن يستبعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مطلع مايو









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أوضحت صحيفة "البيان" إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 161742 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 6830369 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 69.06 جرعة لكل 100 شخص.





وأعلنت الوزارة أمس، الأربعاء، عن إجراء 236988 فحصًا جديدًا مما ساهم في الكشف عن 2051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 432364 حالة.





وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تأكيد وزارة التربية والتعليم أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، ولا يمكن تحديد أو توقع شكله حاليا.





وأوضحت في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بإصدار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القرار رقم (8) لسنة 2021 بشأن بتشكيل لجنـــة قضائيــة خاصة تختص بالنظر والفصل في الطلبات أو الادِّعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني بعد وفاة مورثهم، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف لا سيما كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمُطلقات والأرامل والأشخاص من ذوي الهمم، على أن تتألّف اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والعقارية، يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي.





عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "البيان" بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري استعداده لزيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس ميشال عون، مشيرا إلى أنه سيطلب منه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى حال عجز عن توقيع تشكيلته الحكومية.





وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري مساء أمس، الأربعاء، ردًا على رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى اللبنانيين مساء: "تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة".





في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس اللبناني ميشال عون، وضع أمس، الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين، إما تشكيل الحكومة بشكل "فوري" أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في تشرين الأول/اكتوبر، إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون إتمامها.





وقال عون في كلمة متلفزة: "إني أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي"، وأضاف: "أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف".





وأوضحت صحيفة "الاتحاد" تأكيد مصادر عسكرية رفيعة أن الوضع الأمني في لبنان معرّض للتدهور في أية لحظة نتيجة الأوضاع السيّئة التي يمرّ بها على الصعد كافة، خصوصًا المعيشية منها التي تُشكّل "ثغرة" للخلايا الإرهابية لاختراق الساحة الداخلية.





وعلى هذا الصعيد، قال وزير الداخلية السابق مروان شربل إن "شبح الاغتيالات يطلّ برأسه مجددًا والمعلومات تُشير إلى أن شخصيات رفيعة في لبنان في دائرة الاستهداف وقد تبلّغت ذلك لأخذ الاحتياطات".





وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن زلزالا عنيفا بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، ضرب قبالة الساحل الجزائري فجر اليوم، بحسب ما أفاد به المرصد الأمريكي المتخصص في رصد الزلال.





وذكر التليفزيون الجزائري أن الهزة وقعت على بعد 28 كيلو مترا شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الواحدة، صباح الخميس، بالتوقيت المحلي.





دوليا، قالت صحيفة "البيان" إن منظمة الصحة العالمية أوصت أمس الأربعاء بالاستمرار في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح أسترازينيكا حتى إشعار آخر، رغم المخاوف التي شاعت مؤخرا بشأن عدم سلامته.





وأكدت المنظمة أن حالات التجلط الدموي كثيرا ما تحدث وأن "الجلطات الوريدية تعد من أكثر أمراض القلب والدورة الدموية شيوعا على مستوى العالم".





وفي حملات التطعيم المكثفة، تعد إشارة الدول إلى الآثار العكسية المحتملة بعد تلقي التطيعم أمرا روتينيا.





وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حوار مع تلفزيون «أي بي سي»، بثّ أمس، أنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «قاتل»، وحذّر من أنه «سيدفع ثمن» تدخله في الانتخابات، من خلال توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020 لصالح سلفه دونالد ترامب، وأن ذلك «سيتحقق قريبًا». وتفصيلًا، قال بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «سيدفع الثمن»، وردًا على سؤال عن العواقب التي يقصدها، قال بايدن: «سترون قريبًا».





وقالت صحيفة "الخليج" إن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أمس الأربعاء، أن روسيا ردت على إساءة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بـ"قرار غير مسبوق".





ولفتت إلى دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو للتشاور لتقييم آفاق تقويم العلاقات مع الولايات المتحدة هو حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.





وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول إذا كان من الممكن اعتبار هذه الخطوة أنها أول استدعاء لسفير للتشاور: "لا أتذكر حدثا مثل هذا".





وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان نائبة الرئيس التنزاني، سامية صلوحي، وفاة الرئيس التنزاني، جون ماغوفولي، أمس الأربعاء، بعد إشاعات بإصابته بفيروس كورونا، إلا أنه توفي بمرض لم يتوقعه ناشروا الشائعات. وأتى الإعلان عن وفاة الرئيس، 61 عاما، عبر كلمة في التلفزيون الرسمي للبلاد.





ولم يظهر ماجوفولي علنا منذ 27 فبراير، ما تسبب بتداول إشاعات توقعت إصابته بمرض كوفيد-19، لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس.





وذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة الكندية أعلنت، الأربعاء، أن الصين ستبدأ في غضون أيام بمحاكمة مواطنين كنديين اثنين، كانا قد اعتقلا قبل نحو عامين فيما بدا حينها أنه رد انتقامي على اعتقال كندا للمسئولة المالية في شركة «هواوي» الصينية العملاقة مينغ وانتشو.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى تصريح الرئيس الاميركي جو بايدن بأن انسحاب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول الأول من مايو كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع حركة طالبان، كان ممكنا لكنه "صعب"، وأوضح في مقابلة بثتها قناة أمريكية أمس، الأربعاء: "يمكن أن يحدث ذلك، لكنه صعب"، منتقدا الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترامب مع المتمردين. وأضاف: "أنا بصدد اتخاذ قرار لموعد مغادرتهم"، موضحا أن الإعلان عنه سيكون قريبا بعد التشاور مع حلفاء واشنطن والحكومة الأفغانية.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بإعلان وزارة الدفاع الأفغانية، أن تسعة من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس، الأربعاء.



