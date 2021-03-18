حالة الطقس اليوم الخميس على جميع محافظات مصر.. فيديو

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 20



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 20



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 18



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقرير عن حالة الطقس اليوم الخميس 18 مارس، حيث أن تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.