هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

وستنطلق الفئة الجديدة بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 261 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع كلي وستتوافر هيونداي توسان 2022 الهجينة بالقابس في السوق الأمريكية بسعر تقديري يبدأ من 35,000 دولار.







ووصلت بالفعل السيارة هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد إلى صالات العرض في مصر، وأعلن عدد من تجار وموزعي السيارات في مصر وصول الجيل الجديد من توسان إلى معارضهم وبدء مبيعاتها في مارس الجاري.



جاءت هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد بالتزامن مع دخول دفعة كبيرة من السيارات من الموانئ المصرية في فبراير الماضي والإفراج عنها لتصل للتجار والموزعين، وتأتي بنفس سعة المحرك ونفس نظام التيربو في النسخة التيربو من الجيل السابق بينما لم تعد متاحة في النسخة العادية منها بدون تيربو.



وزادت قوة هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد عن السابق بواقع 5 حصان، بينما ثبت عزم الدوران كما هو في فئة التيربو كما تغير ناقل الحركة من الأوتوماتيك إلى الـDCT من 7 نقلات.



تأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة إجمالية 180 حصانا وعزم دوران 265 نيوتن متر وفتيس متطور DCT بسبع نقلات.



أعلنت شركة هيونداي عن المواصفات التقنية للسيترة توسان 2022 هايبرد بالقابس مع الكشف عن موعد انطلاقها في الأسواق العالمية في صيف 2021 وتعتمد توسان هايبرد على بطارية 13.8 كيلوواط\س بمدى كهربائي 51 كيلومترا، وأشارت هيونداي لتحسن صرفية الوقود إلى 3.36 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، مع معدل سحب 907 كيلوجرام بحد أقصى.