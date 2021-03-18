شاهد| قوات الدفاع العسكري تنظم مشروعا لإدارة الأزمات والكوارث

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا باسم "قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث"، حيث أن تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة، الأزمات، الكوارث)، بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة.





وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة دمياط، والمرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميداني.

وشمل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام، فني)، بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، وتنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن دمياط تأكيدًا على مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.وفي نهاية المشروع التدريبي تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه في سبيل رفعة الوطن.​