في عيد ميلادها.. أهم المحطات الفنية في حياة دينا الشربيني

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها أمس، الأربعاء الموافق 17 مارس، نستعرض لكم أبرز المحطات الفنية في حياتها من خلال التقرير التالي:









شاركت دينا في عدد من الأعمال الدرامية كان من بينها "المواطن x"، و"روبي" و"طرف ثالث"، و"من ثم حققت نجاحا ملحوظا من خلال مسلسل "حكايات بنات".









ومن ثم توالت نجاحات دينا الشربيني، حيث شاركت في كل من مسلسل "موجة حارة"، و"تحت الأرض"، وجراند أوتيل" و"أفراح القبة"، و"عشم إبليس" و"خلصانة بشياكة" وغيرها.









قدمت دينا أولى بطولاتها من خلال: " مليكة " والذي شارك فيه عدد من النجوم كان من بينهم مصطفى فهمي، ومحمد شاهين، وآية سماحة، وعمر السعيد.









ومن ثم حققت دينا الشربيني نجاحا كبيرا جدًا بمسلسل " زي الشمس " الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه في شهر رمضان قبل الماضي.









شاركت دينا الشربيني في رمضان الماضي بمسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، وهو من بطولة إنجي المقدم، وأحمد داود، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.