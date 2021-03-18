عقب زلزال عنيف.. يارا توجه الدعاء من أجل سلامة الجزائريين

وجهت المغنية اللبنانية يارا الدعاء من أجل سلامة الجزائر وأهلها، عقب ضرب الساحل الجزائري بزلزال عنيف فجر اليوم.

وغردت يارا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، كاتبة: "اللهم إحفظ #الجزائر وأهلها من كُلّ شرّ #زلزال #زلزال_الجزائر".

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

- امين يارب والله كلنا رعبه الله يستر بس

- اللهم امين يارب ويحفظهم ويحميهم من كل شر

- اللهم امين ربي يحفظ ويحمي الجزائر يارب

جدير بالذكر أنه كان وقد سبق الزلزال القوي، علامة تحذيرية بداية الأسبوع الجاري، حيث ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر قبل 4 أيام .





وتحدث الزلازل في الجزائر في الجزء الشمالي من البلاد، وعادة ما تكون عند خط عرض 35 درجة شمالا، وأحيانا تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط.