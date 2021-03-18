يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن إياب منافسات دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي.





موعد مباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة:





وتقام مباراة ميلان ضد مانشستر يونايتد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت بريميرم 1.





ميلان ضد مانشستر يونايتد:





ويتسلح فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي بعامل الأرض، من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.





كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 - 1، بين مانشستر يونايتد وإيه سي ميلان، الأسبوع الماضي، على ملعب أولد ترافورد.





ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم النجم السويدي إبراهيموفيتش لصفوف الروسونيري، بعد تعافيه من الإصابة.





في المقابل يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أو التعادل بنتيجة 2 - 2، أو أكثر من أجل انتزاع بطاقة الصعود.





مباريات آخرى في الدوري الأوروبي:





وتقام اليوم أيضا العديد من المباراة في الدوري الأوروبي، أبرزها، آرسنال مع أولمبياكوس، شاختار مع روما، دينامو زغرب مع توتنهام.



