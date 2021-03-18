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محافظات

تسليم 602 جهاز تعويضي وسماعات طبية لغير القادرين فى الشرقيه

الخميس 18/مارس/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي ولتوفير "حياة كريمة" لغير القادرين قامت بتسليم602  جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الشرقية، مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا .


وأضاف ممدوح شعبان أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية ، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين


وأشار " شعبان" الي أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة فى صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .


الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12800جهازتعويضي و5700 سماعه طبية  بتكلفة تترواح 34مليون جنيه


وعلي جانب أخر فقد أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية تثمن دعم شركات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لأنشطة الجمعية، لافتًا الى انها تقوم بدورهام من خلال مشروع الأورمان الرائد فى إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية من واقع المسؤلية المجتمعية لهذه المؤسسات، مؤكدًا أن دورها هام جدًا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج.


وأضاف "فؤاد" أن مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية نجح فى اعادة اعمار وتعريش 911 منزل فى قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن مراحل عمل تطوير واعادة اعمار القرى الاكثر احتياجًا تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل اسقف وتركيب الابواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.

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