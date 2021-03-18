صحف السعودية.. جامعة نايف تعلن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا.. ضبط مخالفة الإعلان المتداول حول مواعيد لقاح كورونا.. وزير الدفاع اليمني: أصبحنا في وضعية الهجوم

«إحكام»: لا استثناءات لأي منطقة في طلبات تملك العقارات

جامعة نايف: فتح باب القبول للدراسات العليا

الإطاحة بأصحاب إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا.. والعبد العالي: الحجز متاح مجانًا

"هبات الـ80 كم" في الطريق.. "غبارية" تزحف للرياض وتمر بهذه المناطق

وزير الدفاع اليمني: قواتنا أصبحت في وضعية الهجوم









تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، مجموعة من الأخبار والموضوعات المحلية والدولية.





وفى صحيفة "عكاظ"، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة عدم وجود استثناءات لأي منطقة من مناطق المملكة في ما يتعلق بطلبات تملك العقارات.





وبيّنت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة في منصة "إحكام" أن لجان النظر تقف على جميع الطلبات حسب الشروط المعلنة ولا توجد استثناءات لأي منطقة، مشيرةً إلى أن فرز جزء من المساحة بصك حجة الاستحكام من خلال مبايعات من اختصاص المحاكم وأن «إحكام» تعمل على إثبات التملك وليس من اختصاصها إصدار صكوك بدل فاقد.





وأوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلب تملك العقارات أن النظر في طلبات التملك يكون من خلال الوثائق والمستندات الداعمة للطلب لتتم دراسته والبت فيه، وفي حال وجود نواقص يفاد صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل، ولا يلزم وجود وكالة عند تقديم طلب لورثة ويكتفى بتقدم أحدهم للمنصة مع تقديم حصر الورثة.





وفى صحيفة "الوئام"، أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2021 ــ 2022م، عبر صفحة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني www.nauss.edu.sa ابتدءًا من الأحد القادم.





وأوضح وكيل الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور طارق بن صالح الريّس أن آخر موعد للتقديم 8 أبريل 2021م، والتي تشمل العديد من البرامج في درجة الماجستير منها، برنامج الآداب في النزاهة المالية، وبرنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وبرنامج الآداب في علم الجريمة، وبرنامج العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي الجنائي، بالإضافة إلى برامج درجة الدبلوم العالي تشمل برنامج تحليل السموم والمخدرات، إلى جانب برنامج الجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي الجنائي.





أما صحيفة "عاجل"، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ضبط مخالفة الإعلان المتداول بيع مواعيد لقاح كورونا، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.





وقال متحدث الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا وهي منصة تطبيق "صحتي".





وأكد أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كل مواقع تقديم التطعيم.





وفى صحيفة "سبق"، وقعت تقارير مناخية فترة من الاستقرار النسبي على الطقس نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم، متبوعة بعودة مرتقبة للأجواء المغبرة في العديد من المناطق، نتيجة للصراع المُستمر بين الكُتل الهوائية الباردة القادمة من الشامل، والكتل الحارة المندفعة من الجنوب؛ حيث يعد الأمر صراعًا اعتياديًا في هذه المرحلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، وسيستمر حتى حلول الصيف.





وفي التفاصيل، يُتوقع أن تندفع نحو منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية كُتلة هوائية باردة، بالتزامن مع سيطرة كتلة هوائية أكثر حرارة على وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية، هذه المنظومة الجوية والفوارق الحرارية بين الكتل ستدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 80 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.





أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار؛ فهي كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم وحفر الباطن، ووصولًا حتى شمال منطقة الرياض، كما تشمل مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ونظرًا لبُعد الفترة الزمنية فإن هذه التحديثات الجوية تبقى غير ثابتة وبحاجة للمتابعة المستمرة.





وفى صحيفة "الجزيرة"، قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي: إن التقدم الذي تحرزه الوحدات العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وموقف العمليات للجيش اليمني يأتي وفق ما هو مخطط له.





وأشار الوزير خلال لقائه في مدينة مأرب نائب رئيس مجلس الشورى في اليمن عبدالله أبو الغيث، إلى أن الجيش أصبح في وضعية الهجوم بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).





من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالأدوار التي يقوم بها المقاتلون في الجيش في جميع الجبهات في مقارعة ميليشيا الحوثي الإرهابية، داعيًا أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين إلى عدم الزج بأبنائهم لمحارق الموت، مهيبًا باليمنيين التلاحم وتوحيد الصفوف والالتفاف حول الشرعية الدستورية.