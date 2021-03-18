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أستاذ اقتصاد: تطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا وعباد الشمس قريبًا.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن الدولة تهتم بمجال الزراعة التعاقدية، مشددًا على  توجه الدولة لتطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا، وعباد الشمس قريبًا، لافتًا إلى أن هذا النظام في الزراعة مفيد لكل الأطراف سواء للمزارع، أو الجهة التي يورد لها إنتاجه.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن كل إنتاج السكر في مصر قائم على الزراعة التعاقدية، حيث إن محصول قصب السكر هو عبارة عن عقود بين المزارعين، ومصانع السكر في الوجه القبلي.

وأشار إلى أن سعر المحصول عند بيعه وفقا لنظام الزراعة التعاقدية يكون السعر محدد من قبل، منوها بأن مصر تنتج 9 ملايين طن قمح، وما يتم توريده لا يتجاوز 3 ملايين طن، ويظل هناك 6 ملايين طن قمح يتم تداولها من خلال التجار، وذلك بسبب عدم وجود نظام الزراعة التعاقدي.

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