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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بسوهاج

الخميس 18/مارس/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة العميد حسام المصري، مدير الإدارة من السيطرة على حريق محدود داخل مخزن للمواد الغذائية، بناحية قرية الخلافية بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق بناحية قرية الخلافية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بالطابق الأرضي بمنزل ملك (م. ن - عامل - 34 سنة - ويقيم بذات الناحية).

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض محتويات المخزن ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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