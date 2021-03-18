صحة الشرقية: تطعيم 710 مواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بمكتب صحة ثان الزقازيق،وعملية تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة الشرقية، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما تأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية من إنتظام العمل علي برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ علي اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.





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وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أنه تم تطعيم حتى الآن 710 مواطنين بالمحافظة بلقاح كورونا، هذا بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فردًا حتى الآن.

يذكر أن وزيرة الصحة، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg

ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.