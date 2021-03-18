1600 فرصة عمل بملتقى التوظيف..المنيا تحتفل بالعيد القومي

تحتفل محافظة المنيا اليوم الخميس 18 مارس الجاري بالعيد القومي رقم 102،





وبهذه المناسبة، يقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المنيا ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ، وان يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة ، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.





وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.





وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة.





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وسيضع المحافظ أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، خلال الاحتفال ، كما سيفتتح الملتقي التوظيفي، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل ، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا.





وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والاحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضية.





ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.





وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي، جلسة حوارية مع أهالي مركز مغاغة ، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.





، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على إشراك المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات للقرى والمراكز المدرجة في التطوير، وأرسل الحضور خلال الجلسة برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في 51 مركز على مستوي الجمهورية .





ووجه المحافط الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاقه المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وانه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.



