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فن

إصابة هنا الزاهد بـ كورونا.. الفنانة تحتفل بتصدر "حلوة الدنيا سكر" تريند جوجل

الخميس 18/مارس/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بتصدر الحلقة 25 من مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، تريند محرك البحث جوجل.

 

ونشرت هنا الزاهد صورة بصحبة الفنان محمد الشرنوبي، من داخل المسلسل وعلقت عليها: "ايه رأيكم في النهاية؟".

 

وكان قد أكد مصدر خاص إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد، وقال المصدر أن هنا الزاهد شعرت بارتفاع درجة حرارة منذ يومين، وقامت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.

 

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية لها خلال ساعات، بعد التزامها ببروتوكول العلاج.

 

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه في 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى.

 

وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

 

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

 

 

إصابة هنا الزاهد بـ كورونا.. الفنانة تحتفل بتصدر "حلوة الدنيا سكر" تريند جوجل
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