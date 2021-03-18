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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية قد يستغرق وقتا أطول

الخميس 18/مارس/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس بإن انتقال حق قيادة العمليات في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، قد يستغرق مزيدا من الوقت، لكن الجانبين سيواصلان العمل على تحقيق هذا الهدف.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ في نسختها الانجليزية أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزراء الخارجية والدفاع لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم في مقر وزارة الخارجية في سول بعد محادثاتهم.
من جانبها، تأمل كوريا الجنوبية في استعادة قيادة العمليات خلال فترة إدارة الرئيس مون جيه-إن الحالية التي تنتهي في مايو 2022، لكن يرى مراقبون أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك.
وقال أوستن "بينما سيستغرق استيفاء جميع شروط هذا الانتقال مزيدا من الوقت، فإنني على ثقة من أن هذه العملية ستعزز تحالفنا."
من جانبه، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه أوك إن وزراء البلدين وافقوا على أن إحراز تقدم كبير في الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية، مضيفا أنهم وافقوا أيضا على مواصلة المشاورات من أجل استعادة سول لحق قيادة العمليات.
وأضاف -في سياق متصل- أن الجانب الأمريكي شدد على أهمية التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بالنظر إلى للتهديدات الأمنية الناشئة.
وكانت الولايات المتحدة تضغط من أجل مزيد من "المرونة الاستراتيجية" لقواتها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مما أثار تكهنات بأنها قد تفكر في سحب بعض القوات من كوريا الجنوبية.
يذكر أنه يتمركز حاليا حوالي 28 ألفا و500 من أفراد الخدمة الأمريكية في كوريا الجنوبية.

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