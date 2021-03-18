نفسي أقابل الرئيس.. نجار مسلح كفيف يقهر إعاقته ويحلم بحياة أفضل

قال حسان سيد، نجار مسلح فاقد لبصرة، إنه تعرض لسخونية قوية فى الصغر أدت إلى إصابته بانفصال الشبكى، وحاول بعدها إجراء العديد من العمليات الجراحية ولكن لم تعد بفائدة.





وأضاف حسان سيد، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ن المذاع على فضائية دى ام سى، أنه يكافح فى عمله كنجار ولكن يحتاج لمن يساعده فى العمل، فمن دون هذا الشخص الآخر الذى يساعده لا يستطيع العمل.





وأشار نجار مسلح فاقد لبصره، إلى أن الله أعطاه قوى الإحساس وحفظ الأماكن ، منوها إلى أنه يستطيع العمل فى الأماكن المرتفعة على الرغم من رفض بعض الأشخاص لهذا، لأنها مسئولية ويخشوا أن أسقط ، مؤكدًا "على الرغم من أنها شغلانه خطر إلا أن ربنا بيسترها معايا".



