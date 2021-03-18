استكمال رصف طريق 191 في دمياط بتكلفة 5 ملايين جنيه

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لاستكمال عمليات رصف طريق ١٩١ بالأسفلت بدءًا من عزب النهضة وحتى مدينة الروضة بتكلفة قدرها ٥ مليون جنيه.

حيث تأتى هذه الأعمال ضمن خطة رد الشيء لأصله التي تجريها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة، لرفع كفاءة الطرق بها طبقًا لمخطط محدد.





وقد أكدت "محافظ دمياط" على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه الأعمال والالتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية المقررة فى هذا الشأن.





وأضافت محافظ دمياط، إلى أن عملية رصف وتطوير الطريق تأتى فى إطار خطة محافظة دمياط لرصف الطرق المتهالكة داخل مدن وقرى محافظة دمياط.



