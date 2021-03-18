ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استكمال رصف طريق 191 في دمياط بتكلفة 5 ملايين جنيه

الخميس 18/مارس/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لاستكمال عمليات رصف طريق ١٩١ بالأسفلت بدءًا من عزب النهضة وحتى مدينة الروضة بتكلفة قدرها ٥ مليون جنيه.

حيث تأتى هذه الأعمال ضمن خطة رد الشيء لأصله التي تجريها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة، لرفع كفاءة الطرق بها طبقًا لمخطط محدد.

وقد أكدت "محافظ دمياط" على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه الأعمال والالتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية المقررة فى هذا الشأن.

وأضافت محافظ دمياط، إلى أن عملية رصف وتطوير الطريق تأتى فى إطار خطة محافظة دمياط لرصف الطرق المتهالكة داخل مدن وقرى محافظة دمياط.

اقرأ أيضًا:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لـ دمياط

بـ7 ملايين جنيه.. محافظ البحيرة يتابع أعمال رصف 3 طرق.. صور

تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه في دمياط .. تفاصيل

بتكلفة 2.4 مليون جنيه.. رصف طريق العنانية بدمياط

بلاطات خرسانية.. رصف شارع المزارع وتفرعاته فى دمياط.. شاهد

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

ترشيحاتنا

التعليم: ترقبوا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 | تفاصيل

حقيقة قضاء الموجات فوق الصوتية على كورونا.. فيديو

إصابة هنا الزاهد بـ كورونا.. الفنانة تحتفل بتصدر "حلوة الدنيا سكر" تريند جوجل

نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

ليتهرب من غرامة.. أفرغ رصاصات مسدسه في قلب زوجته

بينهما مكة والمدينة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في عدة مناطق بالمملكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح توسان 2022 الشكل الجديد هايبرد.. صور

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها