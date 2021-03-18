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حوادث

يساوم أصحابها على إعادتها.. القبض على لص سرقة السيارات بالنزهة

الخميس 18/مارس/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي لص سرقة السيارات بالنزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من (مواطن - مقيم بالفيوم) قرر باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها حيازة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة وإنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بركن السيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ وسرقة السيارة المستولى عليها، أمكن ضبطه حال حضوره واستقلال السيارة قيادته المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع "بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهما إتهماه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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