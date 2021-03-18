قافلة طبية لعلاج الحيوانات الأليفة والمواشي في دمياط .. شاهد

نظمت مديرية الطب البيطرى بدمياط ،القافلة الطبية المجانية فى مدينة عزبه البرج والشيخ ضرغام و الخياطه، بالتنسيق مع مستشفي بروك الخيري لعلاج الفصيلة الخيلية.





ومن جانبه صرح الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط،ان القافلة ،قامت بعلاج وصرف الدواء لعدد ٢٦٠٠ طائر مابين طيور داجنة وحمام وطيور زينة بالاضافة الي عدد٥٧من الحيونات المنزلية الأليفة قطط وكلاب وعدد ٢٠٠رأس ماشية مابين ابقار واغنام وماعز وعدد ٢٦٠من الدواب والخيول .





واوضح انه قد شارك في القافلة لفيف من الأطباء من وحدة عزبة البرج وادارة دمياط البيطرية للكشف عن الحيوانات والطيور وصرف الادوية.





واشار الى ان مديرية الطب البيطرى بدمياط ،تحرص على تنظيم القوافل الطبية لعلاج الحيوانات بمختلف انواعها والمرور على كافة القري وتنظيم القوافل العلاجية بها.





اقرأ أيضا:







