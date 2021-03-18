10 % من العقود.. تفاصيل الرسوم المتسببة فى رفض لاعبى الزمالك نزول التدريبات

أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" أن السبب فى رفض لاعبى الزمالك النزول للتدريبات قبل مباراة وادى دجلة هو خصم ضريبة التنمية من مستحقاتهم، متابعا:" اللاعبيين طالبوا الجلوس مع المسؤول وعندما قلنا هذا وانتفد طارق يحيى، لاعبي الزمالك رفضوا إجراء أي مقابلات مع قناة الزمالك وأخذوا من القناة موقف، وهناك من انتقدنا من الجماهير والإعلاميين".
وتم التصديق يوم الثلاثاء 23 يونيو على القانون رقم 83 لسنة 2020 ، والذي يقتضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك عقب موافقة البرلمان عليه، ومن أبرز بنود القانون استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.