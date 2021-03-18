الجمهور يطارد شريف الدسوقي بعد شائعة المصحة النفسية

ونفى الفنان شريف الدسوقي، في اتصال هاتفي مع "صدى البلد"، ما تردد مؤخرا حول تحويله إلى مصحة نفسية بسبب تعرضه إلى بعض المشكلات وتهديده بالانتحار.











وقال شريف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه في طريقه إلى النيابة العامة لتحرير محضر ضد مروجي الشائعة، مؤكدا أنه يستعد حاليا لتصوير ٣ أعمال درامية تعرض خلال شهر رمضان القادم.









وأضاف الدسوقي أنه تحدث مع نقيب الممثلين أشرف زكي لإصدار بيان نفي تلك الشائعة، خاصة أنه تم الزج باسم عائلته في الأمر، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب في الأعمال التي سيقوم بتصويرها، خاصة أن الأدوار المعروضة عليه في غاية الصعوبة.